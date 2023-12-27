Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a: Otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et

Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışma büyüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 'YouTube kanalı açması' tavsiyesinde bulunan Ceylan'a yanıt veren Demirkubuz, "Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et" dedi.

Yönetmenler Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un yıllar süren sessizliklerinin ardından başlayan atışmalara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 'YouTube kanalı açması' tavsiyesinde bulunan Ceylan'a yanıt veren Demirkubuz, "Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et" dedi.

Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et. https://t.co/pAMiaYGJ79 — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) December 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt vermişti.

Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.

Konuya ilişkin dün Habertürk canlı yayında açıklamalarda bulunan Demirkubuz ise “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne” diyerek Ceylan'a sert eleştiriler yöneltmişti.

Demirkubuz'un "Dişini sıkıp evinde oturmaya devam etsin, çıt çıkarsa YouTube kanalı açarım" sözlerine atıfta bulunan Ceylan ise "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." demişti.