Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz’a yanıt: Kanal tavsiye etti

Nuri Bilge Ceylan, bundan sonra eleştirilere yanıt vereceğini söyleyerek Zeki Demirkubuz’a ‘bir YouTube kanalı açmasını’ tavsiye etti.

Yönetmenler Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un yıllar süren sessizliklerinin ardından başlayan atışmaları yeni açıklamalarla devam ediyor.

Son olarak Nuri Bilge Ceylan, Habertürk'te katıldığı yayında kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan Zeki Demirkubuz’a yanıt verdi.

Ceylan, Twitter’dan şunları yazdı:

"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."

Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında... — Nuri Bilge Ceylan (@_nbc_) December 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt vermişti.

Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.

Konuya ilişkin dün Habertürk canlı yayında açıklamalarda bulunan Demirkubuz ise “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne” diyerek Ceylan'a sert eleştiriler yöneltmişti.