Murat Kurum: CHP'li seçmenlerle sohbet ediyoruz, "belediyecilikte çok iyisiniz" diyorlar

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, Çekmeköy'de konuştu. CHP'li seçmenlerin kendisini durdurup konuştuğunu iddia eden Kurum, şunları söyledi: "Murat Bey bizim adayların sizden farkı nedir? Onlar da bir aday neticede. Siz belediyecilikte çok iyisiniz. Bizimkiler bir türlü bu seviyeye çıkamıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde sebep olduğu mağduriyetlerle adylığı tartışma konusu olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de açıklamalarda bulundu.

Sokaktaki herkesin, kendilerinin vizyonunu, projelerini, yatırımlarını konuştuğunu iddia eden Kurum, gittikleri her yerde CHP'li seçmenle sohbet ettiğini söyledi.

"BENİ DE ELEŞTİRİYORLAR"

Kurum, "Mevcut İBB yönetiminin kullandığı dil, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili hemşehrimiz tarafından öncelikle tasvip edilmiyor. Sohbet ediyoruz, beni de sıkı bir şekilde eleştiriyorlar yeri geliyor. Ben de söylediklerine dair notumu hemen orada alıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurum, kendisini durdurup konuşan CHP'li seçmenlerin "Murat Bey bizim adayların sizden farkı nedir? Onlar da bir aday neticede. Siz belediyecilikte çok iyisiniz. Bizimkiler bir türlü bu seviyeye çıkamıyor" dediğini öne sürdü.