Murat Kurum'dan İmamoğlu'na istifa çağrısı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kentte iş yapmamakla suçladığı İBB Başkanı İmamoğlu'nu istifaya çağırdı. Kurum, "Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz" dedi.

Pendik'teki bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'na katılan Kurum, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarını sürdürdü.

Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nu iş yapmamakla suçlayan Kurum, bir soru üzerine şunları söyledi:

"İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın."

"İKİ GECEDE İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNE LOKANTA, SOSYAL TESİS AÇARIZ"

Murat Kurum, "seçimi kazandığı takdirde Kent Lokantaları ile ilgili bir planlama yapıp yapmayacağı" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, sanki marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su verip, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız."