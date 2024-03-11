Murat Kurum, ‘küçük yaramazlığı’nı anlattı: Ehliyetsiz araç kullanmak

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, canlı yayında ehliyetsiz araba kullandığını açıkladı. Yaptığının ‘küçük yaramazlık’ olduğunu savunan Kurum, daha sonra bunun haberlere konu olabileceğini öngördü.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir’ programında ehliyetsiz araba kullandığını ‘küçük bir yaramazlık’mış gibi anlattı.

Çocukluğunda/gençliğinde yaptığı yaramazlıkları sorulan Kurum, şunları söyledi: “Genelde uyumluydum. Yaramazlığımı hatırlamıyorum. Muhakkak küçük yaramazlıklarımız vardır ama… Bir kere şey aldım, yaramazlık dersek eğer, ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara’da, bir gün işte arabayı sür… (Mehmet Akif Ersoy araya girerek ‘Yapmamışsınızdır’ dedi). Yaptım. (Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ehliyetsiz araba kullandınız demesi’ üzerine) Evet kullandım.”

"HEMEN HABER YAPIYORLAR"

Kurum’un bu rahatlığı dikkat çekinde Ersoy, “Bunu alıp size siyaseten şey yaparlar mı, ‘Murat Kurum ehliyetsiz araba kullanmış falan…’ Oluyor mu böyle şeyler?” diye sordu.

Kurum’un yanıtı ise şöyle oldu: “Oluyor oluyor. Ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Atıyorum bir yere gidiyorum. Mesele geçen Küçükçekmece’ye gittim, Büyükçekmece demişim. Hemen onu haber yapıyorlar.”