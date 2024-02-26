Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayından mal varlığını açıkladı.

AKP ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını açıkladı

Kurum, "Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu" dedi.

"ÇEKİNECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kurum, canlı yayında "Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Siz de açıklayacak mısınız?"sorusuna yanıt vererek, "Açıklarız. Yani zaten şöyle... Biz düzenli olarak mal varlığını açıklıyoruz, bakanlıklara vesaire. Çekinecek bir şeyimiz yok" yanıtı verdi.

"BİRAZ DA BORCUMUZ VAR"

Murat Kurum, açıklamasının devamında mal varlığını sayarak, "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.