Murat Kurum seçim şovunu sürdürüyor: 2 yeni vaat geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmada, yeni seçim vaatlerinde bulundu. Sık sık ulaşım sorunu ve deprem hazırlığı çıkışlarıyla gündeme gelen Kurum, bu kez kadınlara yönelik güzel projelere imza atacaklarını ve kent sokaklarında gezen yüzbinlerce sokak köpeği konusunda çözüm üreteceklerini savundu. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde sebep olduğu mağduriyetlerle tepki çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde imzaattığı kararlarla mağduriyetlere neden olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, iki yeni seçim vaadini açıkladı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada kentte yaşayan kadınlara yönelik güzel projelere imza atacaklarını ve kent sokaklarında gezen yüzbinlerce sokak köpeği konusunda çözüm üreteceklerini iddia etti.

Kurum, "ev hanımı ve çalışan kadınlara" yönelik projelerine şu sözlerle değindi:

"Sizi bu manada hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarımız olacak. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür, bu bizim sizlere sözümüzdür."

İSTANBUL İÇİN YENİ PROJELER

Çok yakında duyuracakları yeni projelerden de bahseden Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak; kadınlarımız için 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak."

Konuşmasında sokak köpekleri konusuna da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."