Murat Kurum seriye bağladı: Bu kez seçim tarihini karıştırdı!

Son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum sefer de seçim tarihini karıştırdı.

Son günlerde gaflarıyla gündemden düşmeyen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum bu kez de seçim tarihini karıştırdı.

Kurum, 3 Mart'ta katıldığı Pendik Hamsi Festivali'ne ilişkin paylaşımlarında tarihleri tutturamadı.

Sosyal medya platformu X'teki paylaşımında 31 Mart yerine 31 Nisan yazan Kurum, daha sonra paylaşımını sildi.

Paylaşım, X'te en az 11 dakika '31 Nisan' ibaresi ile yer aldı

Aynı paylaşım, Kurum'un Youtube sayfasında da 31 Nisan olarak paylaşıldı. Söz konusu paylaşım daha sonra 31 Mart olarak düzeltildi.