Murat Kurum, sosyal medya hesabında biyografisini değiştirdi
AKP'nin İstanbul adayı olarak açıklanan Murat Kurum, X sosyal medya hesabından biyografisini ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak güncelledi.
AKP'nin 31 Mart 2024'te gerçekleştirlecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edildi.
Kurum, adaylığının resmileşmesinin ardından X sosyal medya hesabında profilini güncelledi.
Profilinin kapak fotoğrafında "Şimdi İstanbul Sadece İstanbul" yazılı bir görsel ekleyen Kurum, profil biyografisine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' yazdı.