Murat Kurum'u destekleyen Dursun Özbek'e karşı imza kampanyası

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un ziyareti sırasında kendisine destek mesajı veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı bir grup Galatasaray üyesi imza kampanyası başlattı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a destek mesajı vermesinin ardından Galatasaray üyesi bir grup Özbek'e karşı imza kampanyası başlattı.

Özbek'in "Murat Kurum İstanbul için bir şans" yönündeki ifadeleri Galatasaray üyeleri arasında rahatsızlık yarattı.

Bir grup üye tepkilerini kamuoyuyla paylaşmak için imza kampanlası başlattı.

Kampanya metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Dursun Özbek, Kulübümüzün siyasi tercihleri ve açıklamaları olamaz. Biz tarafsız bir kurum olup seçim ile gelen her türlü devlet kuruluşu ile çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmenin ötesine geçmemeliyiz. Kişisel tercihinizi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı sıfatı ile açıklayamazsınız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir kurumdan doğmuş Galatasaray Spor Kulübü’nün tarafsız olması gerektiğine olan inancımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kampanyaya imza atmak isteyenler 23 Ocak akşamına kadar snozbekeacikmektup@gmail.com adresine isim ve soyadlarını yazıp 'imzalıyorum' ifadesini kullanarak mail atabilir."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği futbol kulübü ziyaretlerinde Galatasaray kulübüne gitmiş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim" ifadelerini kullanmıştı.