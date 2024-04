Murat Kurum’u destekleyen Eyüp Aksu’dan ilk mesaj: Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi…

İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51'den fazlasını alan Ekrem İmamoğlu yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Sonuçların ardından, sık sık İBB yönetimini hedef İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, İmamoğlu'nu tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen ve CHP'nin büyük zaferle çıktığı yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden seçildi.

Yüzde 51'den fazla oy alarak en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a milyonluk fark atan İmamoğlu, beş yıl boyunca megakentin büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunda oturacak.

Seçimlerin ardından kamuoyunda sık sık İBB yönetimini hedef almasıyla bilinen İstanbul Taksiciler EsnafOdası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Aksu paylaşımında, "31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geride bıraktık. Sonuçların, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Başta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi olmak üzere tüm belediye başkanlarına tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'U DESTEKLİYORDU

Aksu seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a desteğini açıklamıştı. Aksu, Kurum için yayınladığı destek mesajında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."