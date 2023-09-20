Musa Anter, 31 yıl önce katledildiği sokakta anıldı

Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter’in Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Anter Diyarbakır’da öldürüldüğü yerde anıldı.

Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter, 20 Eylül 1992'de öldürüldüğü Seyrantepe semti 442. sokakta anıldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından düzenlenen anmaya Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, gazeteci Hüseyin Aykol, DFG Eş Başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü Roza Metina, Yeşil Sol Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Ceylan Akça ile Mehmet Kamaç, görevden alınan ve yerine kayyım atanan seçilmiş Bismil Belediyesi Eş Başkanı Orhan Ayaz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre anmada konuşan gazeteci Hüseyin Akyol, şunları söyledi:

"Birçok gazete çıkardık hâlâ devam eden yayın yapan televizyonlarımız var. Bıraktığın bayrağı her gün daha yükseğe çıkarıyoruz. Gerçek haber devlet aklını hep zora soktu. Arkadaşlarımız bugün bu yüzden tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. Uyduruk gerekçelerle arkadaşlarımız içeride. Çok azı bugün sahada çalışıyor. Bize katılan genç muhabir arkadaşlarımızla bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Haberlerimizi yapıyoruz ve yapacağız. Musa Anter'in bize devrettiği bayrağı yere düşürmüyoruz hatta daha yükseğe çıkarıyoruz."

'BABA RAAT UYU'



Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ise, "Musa Anter'in vasiyeti de 'Kürt gençleri rahat olsun' idi. Apê Musa'nın küçük generalleri bugün büyük mücadele veriyor. Baba rahat uyu. Küçük generallerin çalışıyor bugün, emek veriyor" diye konuştu.

'MUSA ANTER GÖKYÜZÜNDE BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR'

Yeşil Sol Parti Milletvekili Mehmet Kamaç, ise "Yüzyıllardır Kürt halkı soykırım ve ölümlerden geçiyor. Musa Anter'in katledilmesi son değildi. Burada, bu sokakta Musa Anter'i vurarak bazı şeyleri bitirmeye çalıştılar. Musa Anter bizim için gökyüzünde bir yıldız gibi parlıyor. Işığı mücadelemizi yolumuzu aydınlatmaktadır. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

MEZARI BAŞINDA ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Musa Anter için saat 16.00'da Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Sitîlîlê Mahallesi’ndeki mezarı başında da anma töreni düzenlenecek.

DAVA ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTI

Musa Anter’in ölümüne ilişkin açılan davanın 21 Eylül 2022'de yapılan 37. duruşmasında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 yıllık zaman aşımının uygulanması ve davanın düşürülmesine karar vermişti.