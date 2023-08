Musk duyurdu: Twitter'da engelleme özelliği kalkıyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir değişiklik daha duyurdu. Kişisel hesabından paylaşım yapan Musk, özel mesajlar (DM) dışında engelleme özelliğinin kaldırılacağını söyledi.

Engellemenin 'anlamı olmadığını' ifade eden Musk, sessize alma özelliğinin ise devam edeceğini söyledi.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs