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Musk duyurdu: Twitter'da engelleme özelliği kalkıyor

Twitter'ı satın aldıktan sonra peş peşe değişiklikler getiren Elon Musk, bu kez de özel mesajlar dışında engelleme özelliğini kaldıracağını söyledi.

Teknoloji
  • 18.08.2023 21:34
  • Giriş: 18.08.2023 21:34
  • Güncelleme: 18.08.2023 21:40
Kaynak: Haber Merkezi
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Musk duyurdu: Twitter'da engelleme özelliği kalkıyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir değişiklik daha duyurdu. Kişisel hesabından paylaşım yapan Musk, özel mesajlar (DM) dışında engelleme özelliğinin kaldırılacağını söyledi.

Engellemenin 'anlamı olmadığını' ifade eden Musk, sessize alma özelliğinin ise devam edeceğini söyledi.

Musk, Twitter'ın başına geldiğinden beri ismi ve logosu dahil platrofrmun onlarca özelliğini değiştirdi. Musk'ın getirdiği değişikliklerin büyük kısmı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. 

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