Musk duyurdu: Twitter'da engelleme özelliği kalkıyor
Twitter'ı satın aldıktan sonra peş peşe değişiklikler getiren Elon Musk, bu kez de özel mesajlar dışında engelleme özelliğini kaldıracağını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir değişiklik daha duyurdu. Kişisel hesabından paylaşım yapan Musk, özel mesajlar (DM) dışında engelleme özelliğinin kaldırılacağını söyledi.
Engellemenin 'anlamı olmadığını' ifade eden Musk, sessize alma özelliğinin ise devam edeceğini söyledi.
Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023
Musk, Twitter'ın başına geldiğinden beri ismi ve logosu dahil platrofrmun onlarca özelliğini değiştirdi. Musk'ın getirdiği değişikliklerin büyük kısmı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.