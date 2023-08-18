Musk duyurdu: Twitter'da engelleme özelliği kalkıyor

Twitter'ı satın aldıktan sonra peş peşe değişiklikler getiren Elon Musk, bu kez de özel mesajlar dışında engelleme özelliğini kaldıracağını söyledi.

Teknoloji 18.08.2023 21:34 Giriş: 18.08.2023 21:34

Güncelleme: 18.08.2023 21:40 Kaynak: Haber Merkezi