Musk ile Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' Twitter'dan canlı yayınlanacak

Twitter'ın sahibi Elon Musk, buradaki hesabından yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayınlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.