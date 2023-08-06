Musk ile Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' Twitter'dan canlı yayınlanacak

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları 'kafes dövüşünün' Twitter üzerinden canlı yayınlanacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, buradaki hesabından yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayınlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.