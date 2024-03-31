Mustafa Bozbey: "15 puan civarında önde görünüyoruz"
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıkların yüzde 28'inin açıldığını partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı.
Bozbey, şunları söyledi:
"CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey: Bizim aldığımız son veriler, yaklaşık olarak büyükşehir belediyesi seçimi olarak yüzde 28 civarında açılan sandık var. Biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz."