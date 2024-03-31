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Mustafa Bozbey: "15 puan civarında önde görünüyoruz"

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıkların yüzde 28'inin açıldığını partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 20:25
  • Giriş: 31.03.2024 20:25
  • Güncelleme: 31.03.2024 20:42
Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Bozbey: "15 puan civarında önde görünüyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı. 

Bozbey, şunları söyledi:

"CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey: Bizim aldığımız son veriler, yaklaşık olarak büyükşehir belediyesi seçimi olarak yüzde 28 civarında açılan sandık var. Biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz."

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CHPnin Bursa adayı Mustafa Bozbey: “Öndeyiz”
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