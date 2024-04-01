Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu

Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı seçildi. CHP’den seçime giren Lal Denizli yüzde 53,76 oy alarak belediye başkanı oldu.

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı, teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, ilçenin yeni belediye başkanı oldu. İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Denizli, paylaşımında, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım" ifadelerinde bulundu.