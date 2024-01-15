Mustafa Destici 'sahte' demişti: 'Özerklik' tweet'i arşivden doğrulandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çözüm süreci ile ilgili attığı iddia edilen 2012 tarihli 'özerklik' tweeti hakkında açıklama yaptı. Destici, söz konusu tweet’in sahte olduğunu iddia etse de doğrulama platformu Malumatfuruş, paylaşımın yapıldığını doğruladı. Ayrıca tweet'in video alıntısı da paylaşıldı.

25 muhalif parti ve örgütü ‘terörist’ diyerek hedef gösteren Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin "özerklik" verilmesi gerektiğini ifade ettiği tweet'i gündeme geldi.

Destici’nin hesabından 2012'de yapılan paylaşımda, “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo’yla, Apo’yla ve Kandil’le görüşmeye devam)” ifadelerinin kullanıldığı görülüyordu.

Gelen tepkilerden sonra açıklama yapan Destici, tweet’in sahte olduğunu iddia etti. Destici, kendine saldırdığını iddia ettiği kişileri de ‘not’ ettiğini söyledi.

2012’de attığı bu tweet gündeme gelen Destici, 2014’ten başlayarak yaptığı bazı açıklamaların görsellerini paylaştı.

Bu görsellere not düşen Destici, kendini şöyle savundu:

“Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istismar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan ‘sahte’ tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; Bu çamur bize yapışmaz. Bu iftira biz de tutmaz. Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler; Tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır. NOT: Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik.”

BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ,

BU İFTİRA BİZ DE TUTMAZ.



Öncelikle bizim, "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır.



“Terörle, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilerek yok edilir.”



Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş… pic.twitter.com/Aejjo3GXq9 — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) January 15, 2024

TWEET'İ ATTIĞI DOĞRULANDI

Destici bu açıklamaları yapıp, tweet'in sahte olduğunu iddia etse de doğrulama platformlarından Malumatfuruş ve gazeteci Barış Terkoğlu'nun aldığı videolu ekran kaydı paylaşımı doğruluyor.

Söz konusu paylaşıma internet arşivlerinde yapılan taramada erişilebiliyor. Paltform Wayback Machine üzerinden erişilebilen Destici’nin sahte olduğunu ileri sürdüğü paylaşımının ekran görüntüsünü de paylaştı. Söz konusu paylaşımın Destici’nin hesabından yapılmış olduğunu gösteriyor.

O ekran görüntüsü şu şekilde:

Söz konusu paylaşımı doğrulayanlardan biri de Barış Terkoğlu oldu. Gazeteci Terkoğlu, Destici'nin attığı bu tweet'in videolu ekran kaydını da almıştı. Destici'nin 'Bu tweet sahte' açıklamasından sonra Terkoğlu, videolu kaydı paylaştı.

Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: