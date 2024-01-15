Özerklik istediği paylaşımı ortaya çıktı, apar topar sildi

25 muhalif parti ve örgütü ‘terörist’ diyerek hedef gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, özerklik istediği sözleri ortaya çıkınca paylaşımını apar topar sildi.

Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özerklik istediği 2012 tarihli tweet dolaşıma girince söz konusu paylaşımını apar topar sildi.

Destici, Irak’ın kuzeyinde yaşamını yitiren askerlerin ardından yaptığı paylaşımda, 25 muhalif parti ve örgütü hedef göstererek bir paylaşım yapmış ve sosyal medyada büyük tepki almıştı.

Bunun üzerine FETÖ’ye yönelik güzellemeleri sosyal medyada dolaşıma giren Destici’nin daha sonra Kürt sorunu ile ilgili yaptığı bir paylaşım da X’te gündem oldu.

Destici’nin hesabından atılan 2012 tarihli paylaşımda, “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo’yla, Apo’yla ve Kandil’le görüşmeye devam)” ifadelerinin kullanıldığı görülüyordu.

Destici, sosyal medyada yayılan bu paylaşımını, gündeme gelmesinin ardından hızla sildi.

Destici’nin silinen paylaşımı şöyle: