Mustafa Sarıgül’den İstanbul’a aday gösterileceği iddiasına yanıt

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Sarıgül, "Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin İstanbul adayı olarak gösterileceğine ilişkin iddiaları reddetti.

Sarıgül, değişim tartışmalarına ilişkin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek."

"BEN VEFALI ADAMIM"

Sarıgül, CHP'de genel seçimlerin ardından sürmekte olan 'değişim' tartışmalarına ilişkin ise “Ben vefalı adamımdır. Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey’in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan’a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

EMİR SARIGÜL’ÜN ADAYLIĞI

Emir Sarıgül (solda) ve Mustafa Sarıgül. (DepoPhotos)

Öte yandan Altaylı, dünkü yazısında Emir Sarıgül’ün İstanbul Eyüpsultan’dan CHP’nin belediye başkan adayı olacağına dair kulisleri yazmıştı.

“CHP içinden gelen bilgilere göre, İstanbul’da Eyüpsultan ilçesinde CHP’nin belediye başkan adayı Emir Sarıgül olacakmış” diyen Altaylı, Mustafa Sarıgül’e “Emir’in Eyüpsultan adaylığı doğru mu peki?” diye sorduğunu da kaydetti. Altaylı, Sarıgül’ün buna ilişkin yanıtını da aktararak şöyle devam etti:

“Emir kendi başına bir adam. Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüsultan mı, başka yer mi bilmiyorum. Kendi bildiği iş, kendi siyasi çalışması. Benimle alakası yok” dedi.

“Yapma” dedim, “Bunu kimseye anlatamazsın. Anlatırsın da inandırıcı olmaz”

Emir Sarıgül aktif siyasetin içinde olmaya çalışan ilk siyasetçi çocuğu değil, sonuncu da olmayacak elbette ama.

AK Parti’deki aile boyu siyaseti eleştirip, benzerini yapmak.

Hele baba hâlâ siyasetin tam da göbeğindeyken.

Ne dersiniz, olur mu!