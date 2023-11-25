Müteahhitler iktidara karşı isyan bayrağını çekti: Enflasyonun sebebi biz değiliz

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu dikkatleri çeken bir basın açıklaması yaptı. Müteahhitler, “Enflasyonun sebebi biz değiliz, mağduru da olmayacağız” ifadeleriyle iktidara yüklendi.

HABER MERKEZİ



Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu, yaptıkları basın açıklamasında kamuya süreli taahhüt işi yapan binlerce müteahhitin artan malzeme fiyatlarından olumsuz etkilendiğini, işini kaybedip ekonomik buhrana girenlerin sayısının hızla arttığını belirttiler.

"Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu olarak, ülkemizde faaliyet gösteren tüm yüklenici firma temsilcilerini; başta ticaret ve sanayi odaları olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarını, haklarımızı savunmak adına kanun teklifinin görüşüleceği Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne davet ediyoruz. Mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Kamuya süreli taahhüt işi yapan binlerce meslektaşımızın, son iki yılda olağanüstü artan yapı malzeme fiyatları nedeniyle taahhüdünü yerine getirmesine imkan kalmadığı, idarelerin yüklenici firmaların ifa görevini yerine getiremediğini ileri sürerek teminatlarını irad kaydettiği, dolayısıyla yüklenicilerin kamu kurumlarınca ihalelerden yasaklandığı bir dönemin içindeyiz. Aşırı ifa güçlüğü yaşanılan bu dönemde yürürlüğe giren iki farklı fiyat farkı yasa değişikliğine rağmen maalesef devam etmekte ve işini kaybedip ekonomik buhrana girmiş meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün hızla artmaktadır.

Binlerce meslektaşımızın kamuya karşı açtığı uyarlama, fesih ve hak iadesi davaları bekletilmekte; sonuçlandırılanlar ise ne yazık ki aleyhte olmaktadır. Yapımı devam eden projelerin şantiyelerinde ise işler, ifa güçlüğü nedeniyle çok zor şartlarda yürütülebilmektedir.”