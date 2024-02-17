Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı

Yaşamındaki en önemli mutluluk kaynağı olarak kendisini gösterenlerin oranı 2013'te yüzde 2,5 iken geçen yıl yüzde 5,4'e yükseldi. Mutluluğu sağlık, başarı, para ve işte arayanların oranı artarken, sevgide arayanların oranı azaldı.

Yaşamlarında en önemli mutluluk kaynağı olarak kendisini gösterenlerin oranı, son 10 yılda yüzde 2,5'ten yüzde 5,4'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl ankete katılan bireylerin yüzde 69,9'u en büyük mutluluk kaynakları olarak "tüm aile"yi gösterdi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 73 seviyesindeydi.

Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te yüzde 12,9 olarak ölçülürken geçen yıl yüzde 15 oldu.

Eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise söz konusu dönemde azalma eğilimi gösterdi. 2013'te bireylerin yüzde 5,2'si eşlerinin mutluluk kaynağı olduğunu belirtirken, bu oran geçen yıl yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

MUTLULUK KAYNAĞI ANNE VE BABASI OLANLARIN ORANI DEĞİŞMEDİ

Anne ve babasını mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı 2013'te de geçen yıl da yüzde 2,9 oldu.

Mutluluk kaynağının kendisi olduğunu belirtenlerin oranı ise önemli ölçüde arttı. 2013'te kendisini mutluluk kaynağı olarak gören bireylerin oranı yüzde 2,5 iken geçen yıl yüzde 5,4 oldu.

MUTLULUĞU SAĞLIK VE PARADA ARAYANLARIN ORANI ARTTI

Son 10 yılda sağlık, başarı, para ve işi mutluluk kaynağı değerler arasında gösterenlerin oranı yükseldi. Mutluluğun sevgide olduğuna inanların oranında ise düşüş görüldü.

Mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmak gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68'den yüzde 69,5'e yükseldi. Mutluluğun parada olduğuna inananların oranı da yüzde 4,1'den yüzde 5,3'e çıktı.

Mutluluğu sevgide arayanların oranı ise 2013'te yüzde 15,2 iken geçen yıl yüzde 13,2'ye geriledi.