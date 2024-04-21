Müze, TÜGVA’ya devredildi: Kıraathaneye çevirmişler

Eskişehir’de daha önce bakanlığın ‘başvuru mevcut değil’ dediği ETİ Şehir ve Göç Müzesi, AKP’li dernek TÜGVA’ya verildi. TÜGVA’ya devredilen binada kıraathane açıldığı görüldü.

Türk Dünyası Vakfı'na ait olan ve 2015 yılında temelleri atılan 600 m2 büyüklüğündeki ETİ Şehir ve Göç Müzesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu başkanı olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) verildi.

TABELA DEĞİŞTİ

Eskisehir.net’ten Meltem Karakaş imzalı habere göre; 2019-2024 yılları arasında Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görev yapan Ömer Faruk İnan, Facebook hesabından ETİ Şehir ve Göç Müzesi tabelasının kaldırıldığını yerine TÜGVA yazısının asıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre alanın kıraathane gibi kullanılacağı, iç kısımda inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

'BAŞVURU YOK' YANITI

Önceki yıllarda CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de gündeme getirdiği ETİ Şehir ve Göç Müzesi, uzun yıllardır açılmayı bekliyordu. Süllü, bir türlü açılamayan ETİ Şehir ve Göç Müzesi ile ilgili verdiği yazılı soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, “Bu müze için yapılmış bir başvuru mevcut değil” yanıtını verdiğini açıklamıştı.