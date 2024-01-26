Naci Görür'den 2 il için uyarı: Cidden risk altında

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceğini Yedisu fayı hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Bingöl ve Dersim'e dikkat çeken Görür, iki ilin de ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Karlıova bölgesinde beklediği depremle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Dersim ve Bingöl'ün ciddi risk altında olduğunu vurgulayan Görür, kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için kolektif bir çalışma gerektiğini söyledi.

Arkadaşlar, bugün Hürriyet Gazetesinde okudum. Tunceli’de güzel şeyler oluyor. Tunceli Valisi sayın Bülent Tekbıyıklıoğlu’nu tebrik ve takdir ediyorum. Tunceli ve Bingöl cidden risk altında. Yapılanlar çok yararlı ama Tunceli’yi gerçekten tam anlamıyla depreme hazırlayacak şeyler… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 25, 2024

"DEPREM 7,4'E KADAR ÇIKABİLİR"

Daha önce katıldığı bir televizyon programında Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, bu fayın 7,4 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirterek şu uyarıları yapmıştı:

"Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir."