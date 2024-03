Naci Görür'den Ahmet Ercan'a yanıt: "Kendinize gelin"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sözlerine yanıt verdi. Görür, deprem korkusunu değil depreme karşı alınacak önlemleri konuştuklarını belirterek "Kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım!" diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Depremi değil, depreme karşı önlem alalımı konuştuklarını vurgulayan Görür, şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı , sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor. Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün onbinlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ülkemizdeki kentleri deprem dirençli yapalım, insanımız ölmesin söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burda depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin."

Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da her an 7 üzerinde deprem olabileceği uyarısını yapan bilim insanlarına "İstanbul'da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile mütahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı" demişti.