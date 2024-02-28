Prof. Dr. Naci Görür'den 'Çanakkale' mesajı: Stres birikiminin belirtileri

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Bölgede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadığını kaydeden Görür, "Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün (27 Şubat) Çanakkale'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.

Görür, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, diri fay haritasında Çanakkale'de yüzeyde bir fay olmadığını, ve bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem tespit edilmediğini kaydetti.

Görür, 4,6'lık depremi, stres birikiminin belirtileri olarak değerlendirdi.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır. Sevgiyle."