Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Yeri itibariyle hassas

Bingöl'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme dair açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı" uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah 11:19 sıralarında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 8.47 km olarak açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası yaptığı açıklamada bölgeyle ilgili, dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı."