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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.08.2023 11:33
  • Giriş: 23.08.2023 11:33
  • Güncelleme: 23.08.2023 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Bingöl'ün Kiğı ilçesinde gerçekleştiğini duyururken, sarsıntının derinliğinin ise 8.47 kilometre olduğu kaydedildi. 

Deprem, saat 11:19'da gerçekleşti. 

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