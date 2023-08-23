Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Bingöl'ün Kiğı ilçesinde gerçekleştiğini duyururken, sarsıntının derinliğinin ise 8.47 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem, saat 11:19'da gerçekleşti.