Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Bingöl'ün Kiğı ilçesinde gerçekleştiğini duyururken, sarsıntının derinliğinin ise 8.47 kilometre olduğu kaydedildi.
Deprem, saat 11:19'da gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2023-08-23
Saat:11:19:29 TSİ
Enlem:39.198 N
Boylam:40.312 E
Derinlik:8.47 km
Detay:https://t.co/jD5AuzFBDc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi