Bakan Özhaseki'den deprem açıklaması: İstanbul bizi gerçekten korkutuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki 6 milyon civarında konutun 600 bininin çok riskli olduğunu belirterek, "İstanbul gerçekten bizi korkutuyor. İstanbul'da deprem bir beka meselesi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, beklenen büyük Marmara depremi hakkında açıklamalarda bulundu. NTV yayınında konuşan Özhaseki, İstanbul'daki konutların yüzde 10'unun ilk etapta 'yıkılacak gibi gözüktüğünü' söyledi.

Olası bir depremin kendilerini korkuttuğunu ifade eden Özhaseki, "İstanbul gerçekten bizi korkutuyor. İstanbul'da deprem bir beka meselesi. 6 milyon civarında konut var. Bunun 600 bini çok riskli, ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. Durduğu yerde yıkılan binalar var zaten. Böyle bir ortamda bizim uykumuzu yitirip çok hızlı şekilde vaziyet almamız icap ediyor" açıklamasını yaptı.

Özhaseki, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında 350 bin konutluk rezerv alan belirlediklerini, buralarda bir an önce konut inşasına başlayacaklarını belirtti. İstanbul'da deprem hazırlıklarıyla ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin soruyu yanıtlayan Özhaseki, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Birimi'ni başkanlığa dönüştürerek, buna bağlı bir birimi sadece İstanbul için görevlendirmek istediklerini bildirdi.

Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için Meclis'in toplanmasına dair taleplerinin sorulması üzerine, "İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığı için Meclis toplanır. Bunun için de Meclis çağrılır. Bu hazırlığı bizim yapmamız lazım, son haline getirebilirsem davet edeceğim arkadaşlarımızı" dedi.