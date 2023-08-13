Olası İstanbul depremi: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

İstanbul'da olası bir depreme yönelik hazırlıklar kapsamında, ilgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 İlçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı.

Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul'da, olası bir afete hazırlık kapsamında 39 ilçede vali görevlendirmesi yapıldı.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, İstanbul’da 2 bin 864 olan "toplanma alanı" sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı.

Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon altyapısı bulunuyor.