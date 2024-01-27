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Naci Görür'den Ege'deki 5.1'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Naci Görür, bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" dedi.

Güncel
  • 27.01.2024 11:10
  • Giriş: 27.01.2024 11:10
  • Güncelleme: 27.01.2024 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den Ege'deki 5.1'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, İzmir ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yaptı. 

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Görür, Kuşadası Körfezi'nin kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" dedi.

İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Egede 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi
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