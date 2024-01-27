Naci Görür'den Ege'deki 5.1'lik deprem hakkında ilk değerlendirme

Yerbilimci Naci Görür, bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan, İzmir ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme yaptı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Görür, Kuşadası Körfezi'nin kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" dedi.

Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde . Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 27, 2024

İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.