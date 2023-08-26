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Naci Görür'den Maraş depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş'ın Nurhak ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Güncel
  • 26.08.2023 13:59
  • Giriş: 26.08.2023 13:59
  • Güncelleme: 26.08.2023 14:04
Kaynak: Haber Merkezi
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Naci Görür'den Maraş depremi açıklaması

Maraş'ta 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür, "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır" dedi.

Depremin Malatya fayı ile Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde yaşandığını belirten Görür, "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:

Maraşta 4,1 büyüklüğünde deprem
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