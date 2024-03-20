Naci Görür'den Maraş depremi değerlendirmesi: Endişeye mahal yok

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş'ta bu sabah meydana gelen 4.0 büyüklüğünde depremin artçı olduğunu söyledi. Görür "Endişeye mahal yok" açıklaması yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08:55'te meydana gelen depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" açıklamasında bulundu.

Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle pic.twitter.com/GtPhiIsfZI — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 20, 2024

Bu sabah ayrıca Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde deprem oldu. AFAD, saat 09.21'deki depremin büyüklüğünü 3,5, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak açıkladı.