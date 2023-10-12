Naci Görür'den Van depremi sonrası Doğu Anadolu için uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü'nde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 14.04'te Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, derinliği 7 km olarak bildirilen depreme ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 12, 2023

Görür, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Van-Akçift’te 4,6 deprem oldu. Muhtemelen Erciş Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir. Sevgiyle"