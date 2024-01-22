Naci Görür'den Van ve Malatya depremleri değerlendirmesi: Bir ilçeye dikkat çekti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya ve bugün Van'da meydana gelen depremleri değerlendirdi. Görür, Gemlik ve İznik'in de bir an önce deprem dirençli hale getirilmeleri gerektiğini ifade etti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya ve bugün Van'da meydana gelen depremleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, dün Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı'na paralel küçük ve kavisli bir fayın üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Malatya Kale’de 4,0 deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 21, 2024

Bu sabah Van'da meydana gelen ve AFAD'a göre 3,6; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4 büyüklüğündeki depremi de yorumlayan Görür, bu depremin ise 2011'deki depremle ayna fay hattından yaşandığını ifade etti.

Van, Keçikayası/Saray’da deprem oldu. Deprem 4,0 büyüklükte ve Van Fayı üzerinde. 2011’deki depremi bu fay üretmişti. Sevgiyle pic.twitter.com/vQEpyjKWCw — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 22, 2024

Ekim 2011'de Van'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde resmî açıklamalara göre 604 yurttaş hayatını kaybetmiş, 4 bin 125 kişi yaralanmıştı.

İZNİK UYARISI

Naci Görür, bir sosyal medya kullanıcısının, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi" sorusuna "Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler" diyerek yanıt verdi.