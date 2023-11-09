Naci Görür, Hatay'daki 4.8 büyüklüğündeki depremi yorumladı: Telaşa gerek yok

Yerbilimci Naci Görür, Hatay'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntı olduğuna dikkat çekerek, "Telaşa gerek yok" ifadesini kullandı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da bu sabah (9 Kasım Perşembe) meydana gelen 4.8'lik deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Artçı bir deprem yaşandığını belirten Görür, telaşa gerek olmadığını söyledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

Deprem yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu(Hart.). Bu deprem daha öce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok, sevgiyle. pic.twitter.com/ASJaX1nf27 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 9, 2023

"Deprem Amanos Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok."