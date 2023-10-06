Naci Görür, New York Times’a konuştu: "İstanbul'da büyük bir kaos yaşanacak"

Yer bilimi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, New York Times'a konuştu. "İstanbul için korktuğunu ve endişe duyduğunu söyleyen Görür, "İstanbul hiç hazır değil. Çöken binalar on binlerce kişiyi enkaz altında bırakacak. Dar yolların kapanmasına ve yardımların aksamasına yol açacak. İstanbul’da büyük kaos yaşanacak” dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Naci Görür, ABD Merkezli New York Times gazetesine konuştu.

Ben Hubbard ve Şafak Timur imzalı haberde, “Deprem uyarıları ona şöhreti getirdi. Daha fazla kişinin kendisini dinlemesini istiyor. Naci Görür depreme hazırlık çağrılarıyla Türkiye’de herkesin tanıdığı biri oldu. Ancak verilen tepkiden hayal kırıklığı duyuyor ve İstanbul için çok endişeli” ifadeleri yer aldı.

Röportajda Görür, 6 Şubat gecesi enkaz altında kalan tanımadığı bir kadının kendisini görüntülü olarak aradığını belirtti. Kadının kızıyla birlikte olduğunu ve kendisinden yardım istediğini açıkladı. Görür, kadının "Profesör, lütfen bizi kurtarın" dediğini hatırladığını ve sonrasında telefonun kesildiğini belirtti. Daha sonra aldığı çağrılar nedeniyle de Görür, numarayı kaybettiğini ve bundan dolayı da kim olduğunu ya da ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemediğini ifade etti.

‘ÇOĞU KİŞİ HÜKÜMETE GÜVENMİYOR’

Türkiye’de birçok kişinin hükümete, üniversitelere ve yardım kuruluşlarına güvenmediğini, güvenilir bilgi aradığını kaydeden Naci Görür, “İnsanlara hayatta kalmaları için yol göstermeye çalışıyorum” dedi.

‘BENİ ASLA CİDDİYE ALMADILAR’

Tüm çabalara karşın Türkiye’de deprem hazırlıklarının çok yetersiz kaldığını kaydeden Görür, özellikle İstanbul konusunda endişeli olduğunu söyleyerek “İstanbul hiç hazır değil. Çöken binalar on binlerce kişiyi enkaz altında bırakacak. Dar yolların kapanmasına ve yardımların aksamasına yol açacak. İstanbul’da büyük kaos yaşanacak” dedi.

Görür memleketi Elazığ için hem yetkilileri hem de insanları uzun yıllar boyunca uyardığını ancak kimsenin dikkate almadığını belirtti. "Beni alkışladılar ve kucakladılar ama asla ciddiye almadılar" diyen Görür, uyarılarının ardından 2020'de Elazığ'da 6.7 büyüklüğündeki büyük deprem meydana geldiğini ve 41 kişinin ölümü ile düzinelerce binanın yıkıldığını anımsattı.

“İnsanlar deprem hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çoğu Allah’tan geldiğine, kaderden kaçılamayacağına inanıyor. Ancak bilim tam zamanı öngöremese de tehdidin nerede olduğunu bilir” diyen Görür, halka evlerini kontrol ettirmeleri ve hükümete baskı yapma çağrısında bulunduğunu ifade etti.