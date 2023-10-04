Nadia Noori'nin katiline müebbet hapis cezası

Denizli’de sevgilisi olduğu öne sürülen Nadia Noori'yi fare zehri ile katledip, cansız bedenini battaniyeye sarıp el arabasıyla araziye atan Sabour Sakhizadeh isimli erkek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sakhizadeh'e yardım eden kardeşi N.K. (15) hakkında ise 'suçu gizleme' suçundan 1 yıl hapis cezası verilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Denizli'de yemeğine fare zehri koyup öldürdüğü Nadia Noori'nin battaniyeye sardığı cansız bedenini 2 kilometre el arabasıyla taşıyıp yol kenarına atan Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh (21), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 11 Eylül'de, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki boş arazide meydana geldi. Battaniye içindeki kadının hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin öldüğünü belirledi. Polis, battaniye sarılı halde, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanmış Noori'nin cansız bedeninin bulunduğu yeri geniş çaplı inceledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopside Noori'nin zehirlenerek öldürüldüğü saptandı.

Cinayet bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh tarafından yemeğine fare zehri katılarak öldürüldüğünü tespit etti. Noori'nin, sevgilisi olduğu belirtilen erkek tarafından öldürüldüğü, cansız bedenin elleri koli bandı, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniye sarıldıktan sonra 'çekçek' olarak bilinen 2 tekerlekli el arabasına konup, 2 kilometre götürüldükten sonra araziye atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan katil Sakhizadeh, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sakhizadeh polisteki ifadesinde, Noori'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Ağabeyine cansız bedeni taşımasında yardım eden 15 yaşındaki N.K.'ye ise 'suça sürüklenen çocuk' kapsamında işlem yapıldı. Soruşturmanın ardından Sakhizadeh hakkında 'Kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis istemiyle, suça sürüklenen çocuk N.K. hakkında da 'Suç delillerini gizlemekten' 2 yıla kadar hapis istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



MAHKEMEDE 'İNTİHAR' DEDİ



Davanın bugün Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar Sabour Sakhizadeh ve kardeşi N.K. katıldı. Duruşmada savcılık, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla sanığın ağır tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını yönünde mütalaa verdi.



Sanık Sakhizadeh, son savunmasında, sevgilisinin intihar ettiğini iddia etti.



Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, N.K. hakkında 'Suçu gizleme' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Ardından sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezası yarı oranda düşürülüp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sakhizadeh ise 'Kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.