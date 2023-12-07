Nafaka tartışmaya açılamaz

Kadınların kazanılmış haklarından olan nafaka hakkına karşı saldırılar devam ediyor. KCDP üyeleri nafaka hakkının tartışmaya bile açılmaması gerektiğini vurgulayarak “Haksız yere nafaka alındığı ima ediliyor” dedi.

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), sosyal medyada ve internet sitelerindeki “81 yaşındaki Züftü Şirin nafakasını ödemeyi unuttuğu için ağlayarak cezaevine girdi” haberlere tepki gösterdi. Nafaka haklarına yönelik saldırılara tepki gösteren KCDP, yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı: “Nafaka mağduru olduğunu iddia eden erkekler hemen bu iddianın üzerine atladı ve sosyal medyada yaymaya başladı. Kaynak göstermeden, detayları belli olmadan yayılan bu ve benzeri haberler üzerinden nafaka hakkının tartışmaya açıldığının farkındayız. Kadın düşmanları, nafaka karşıtları ve buna alan açan medya ile bunlar bilinçli olarak, kadının haksız yere nafaka aldığını ima ediyor. Hepsi nafaka hakkını ‘eşit olması için düzenleyeceğini’ söyleyen Aile Bakanı’nın açıklamalarının ardından geliyor. Haberde geçtiği gibi ‘geçen ay nafakasını ödemediği için cezaevine girdiği’ iddiası üzerine düşünmenizi isteriz. Çünkü bunun için tazyik hapsi süreci uygulanana kadar icra takibi başlatılmış, borç yine ödenmemiş, dava açılmış, duruşma yapılmış olmalıdır. Bu işlemler bu kadar hızlı ilerlemiş midir? Yoksulluk nafakası evlilik birliğinin sona ermesi ardından maddi zorluğa düşen tarafa diğer tarafın gelirine göre bir oranla geçimlik ödemesidir. Burada sorgulanması gereken maddi zorluğa düşen tarafın neden çoğunlukla kadınlar olduğudur.”

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SON BİR AYDA 456 ÇAĞRI!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu kasım ayı Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı verilerini yayımladı. Raporda, acil yardım hattına 1 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 456 çağrı geldiği belirtildi. Bu çağrıların 68’i İstanbul’dan yapıldı. 15 Ekim 2007’den günümüze ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrının ise 92 bin 036 olduğu açıklandı. Raporda, gelen çağrılarda kadınların çoğunun fiziksel şiddete uğradığı onu duygusal şiddetin takip ettiği belirtildi. Öte yandan kadınlar, ekonomik, cinsel ve sosyal şiddete de maruz bırakıldı.

Kayıt açılan vaka: 97

Ev içi şiddet: 66

Partner şiddeti: 45

Sığınme evi talebi: 14

Acil vaka: 3