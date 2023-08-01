NASA, bağlantıyı kaybettiği Voyager 2'den sinyal aldı

1977'de uzaya gönderilen ve geçen hafta yanlış bir komut sebebiyle bağlantının kaybedildiği Voyager 2 uzay aracından sinyal alındı. NASA uzmanları, Voyager 2'nin antenini yeniden Dünya'ya döndürmek için çalışma yapacak.

Bilim 01.08.2023 17:21 Giriş: 01.08.2023 17:21

Güncelleme: 01.08.2023 17:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: NASA