NASA'dan yaşanabilir bölgede ötegezegen keşfi: Bir yılı 19 gün

Bilim insanları, Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklığındaki "TOI-715" adı verilen kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, yaşanabilir bölgede dolaşan bir "Süper Dünya" ötegezegen keşfetti. Gezegene "TOI-715 b" ismi verildi.

Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bölgede dolaşan bir "Süper Dünya" ötegezegen keşfedildi.

"TOI-715" adı verilen kırmızı cüce yıldızın yörüngesindeki "TOI-715 b" isimli gezegenin bağlı olduğu Dünya büyüklüğünde bir başka gezegen daha olabileceği belirtildi.

NASA'nın açıklamasında, Dünya'nın 1,5 katı büyüklüğündeki "TOI-715 b" adı verilen gezegenin, yaşanabilir bölgede yani yörüngesinde dolaştığı yıldıza yüzeyinde sıvı halde su bulunmasına imkan verecek uzaklıktaki bir yörüngede dolaştığı ve yıldızın çevresindeki bir turunu 19 günde tamamladığı bildirildi.

Söz konusu ötegezegen, Birmingham Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Georgina Dransfield liderliğindeki uluslararası bir bilim insanı ekibince, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak keşfedildi.

YILDIZI ÇEVRESİNDEKİ BİR TURUNU 19 GÜNDE TAMAMLIYOR

Ekipteki bilim insanları bulgularını doğrulamak için Gemini-South teleskobunu, ABD'nin California eyaletindeki Las Cumbres Gözlemevi (LCO) teleskoplarını, Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Geçişteki Ötegezegenler ve Atmosferleri (ExTrA) teleskopları ile Ultra-Soğuk Yıldızları Örten Yaşanabilir Gezegenlerin Arayışı (SPECULOOS) ağını ve Geçiş Yapan Gezegenler ve Gezegenimsiler Küçük Teleskop - Güney teleskobunu kullandı.

Araştırmada, Dünya'ya 137 ışık yılı uzaklığındaki "Süper Dünya" ötegezegenin bağlı olduğu kırmızı cüce yıldızın Güneş'ten küçük ve daha soğuk olduğu, bu türde yıldızların yörüngelerinde kayadan oluşan gezegenler barındırdığı bilgisi yer aldı.

"TOI-715 b", bir yılına tekabül eden yıldızın çevresindeki bir turunu 19 günde tamamlaması nedeniyle daha sık görüntülenebiliyor.

Araştırmada "TOI-715" yıldızının merkezinde olduğu sistemde bulunması muhtemel diğer gezegenin de tespit edilmesi halinde bunun, TESS tarafından keşfedilen yaşanabilir bölgedeki en küçük gezegen olabileceği belirtildi.

Araştırma "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.