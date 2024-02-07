NASA doğruladı: Mars'ta antik göl var

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracı, Mars'ta antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladı.

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.

Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.

Perseverance'ın proje bilimcisi Ken Farley, "Göl potansiyel olarak yaşanabilir bir ortamdır ve delta kayaları antik yaşamın izlerini fosil olarak jeolojik kayıtlara gömmek için harika bir ortamdır" dedi.

Farley, "Kapsamlı bir araştırmadan sonra, kraterin jeolojik geçmişini bir araya getirdik, göl ve nehir evresini baştan sona haritalandırdık" diye konuştu.

MİKROBİYAL YAŞAM İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.

Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor.