NASA'nın uzay aracı 7 yıl süren yolculuğunu tamamladı: İlk asteroit örnekleri Dünya'ya ulaştı

NASA'nın 2016'da fırlatılan Bennu asteroidinden kayaç örneği almakla görevlendirilen OSIRIS-REx kapsülü, Dünya’ya döndü. Toplanan kayaç örneklerinin, Dünya'nın oluşumu hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Osiris-Rex uzay aracı örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktı ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü’ne iniş yaptı.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago