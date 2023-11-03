Nasrallah’ın konuşması öncesi İsrail'den açıklama: Kuzeyde yüksek alarm durumundayız

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın 7 Ekim sonrasında bugün ilk kez televizyondan bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşma öncesi İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var" denildi.

Dünya 03.11.2023 14:20 Giriş: 03.11.2023 14:20

Güncelleme: 03.11.2023 14:25 Kaynak: AA

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde “yüksek alarm durumunda” olduğunu söyledi. Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var" ifadelerini kullandı. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın 7 Ekim sonrasında bugün ilk kez televizyondan bir konuşma yapması bekleniyor. Nasrallah’ın konuşmasının ana gündemini İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının oluşturması ve Hizbullah’ın bu konuda takınacağı tutumun ipuçlarını vermesi öngörülüyor. Gözler Nasrallah'ın konuşmasında: Hizbullah İsrail'e savaş ilan edecek mi?