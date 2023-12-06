Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı oldu

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday adayı olduğunu açıkladı.

"Ben Ali Nasuh Mahruki, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayıyım" diyen Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli Beşiktaşlı hemşerilerim, tutamayacağım söz vermem ve verdiğim sözü tutarım.

Beşiktaş Belediye Başkanlığımda, herkesin hakkını alacağını, hiç kimsenin hakkından fazlasını alamayacağını, adaletli, eşitlikçi, özgür, açık ve şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, yönetişimle, danışma ve istişare kültürüyle çalışacağıma ve Beşiktaş için olabilecek en iyi ekibi oluşturacağıma söz veriyorum.

İstanbul’un göz bebeği, Boğaziçi’nin tarihi incisi, güzeller güzeli Beşiktaş’ımıza sizlerle birlikte hizmet etmek için sabırsızlanıyorum.

Değerli Beşiktaşlı komşularım, sizleri, Beşiktaşlılık Ruhunu ayağa kaldırarak, hep birlikte Beşiktaş’ımıza sahip çıkmaya, tüm sorunlarını birlikte çözmeye ve Beşiktaş’ımızı zirveye çıkarmaya davet ediyorum."