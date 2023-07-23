NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin çağrısıyla Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevkiyatını ele almak üzere toplanacak.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan ve ilk toplantısını zirve sırasında yapan Konsey, ikinci kez bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konseyin, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacağı bildirildi.