NATO’ya ‘ret’ oyu veren tek CHP’li vekil Akbulut: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi

TBMM’de dün gerçekleştirilen İsveç'in NATO'ya katılımı oylamasında 'hayır' oyu veren tek CHP Milletvekili olan İzzet Akbulut, CGTN Türk'e yaptığı açıklamada "ABD'nin başını çektiği NATO Türkiye'ye bir hayır sağlamaz, Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" dedi.

Siyaset 24.01.2024 15:46 Giriş: 24.01.2024 15:46

Güncelleme: 24.01.2024 15:50 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos

TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler dün tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife ‘ret’ oyu verirken, 4 milletvekili ‘çekimser’ oy kullandı. İsveç’in NATO’ya katılımı oylamasında CHP’den tek ‘ret’ oyu, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut tarafından verildi. CGTN Türk’e konuşan Akbulut, “110 vekilin katılmadığı, 17 vekilin evet oyu verdiği NATO oylamasında CHP evet vermiş sayılmaz. Bu karar CHP’yi bağlamaz. ABD’nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. ABD, bölgedeki PKK ve tüm terör örgütlerini desteklemektedir. Onun başını çektiği NATO, Türkiye’ye bir hayır sağlamaz” dedi. Akbulut konuşmasını, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözleriyle bitirdi. CHP'li Salıcı: NATO'nun genişleme politikasını destekliyoruz İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi