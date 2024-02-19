Navalni'nin ölümü: Almanya büyükelçiyi bakanlığa çağırdı, Rusya'ya çağrı yaptı

Almanya, Navalni'nin ölümünün ardından Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Rusya Devlet Başkanı Putin’in halkını susturmaya çalıştığını savundu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de "Navalni'nin ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması ve cesedinin ailesine verilmesi" çağrısında bulundu.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölümünün ardından Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergej Netschajew'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Alman hükümetinin, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını kaydeden Deschauer, şunları söyledi:

"Aleksey Navalni ve Rus hükümetini eleştiren diğer birçok kişiye karşı yürütülen siyasi motivasyonlu yargılamalar ve insanlık dışı hapishane koşulları, Rus adalet sisteminin muhaliflere karşı ne kadar acımasızca davrandığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ifade özgürlüğünü bastırmak için hangi araçları kullandığını gösteriyor."

"SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI"

Deschauer, bunu şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Rusya'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından Putin’in kendi halkına yönelik eylemlerinin daha acımasız hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Deschauer, Putin’in halkını susturmaya çalıştığını idda etti.

Deschauer, Navalni'yi anmak için çiçek bırakanların gözaltına alınmalarını eleştirerek, Rusya'da baskılara rağmen demokrasi ve özgürlüğü savunan tüm cesur insanlara saygı duyduklarını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de "Navalni'nin ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması ve cesedinin ailesine verilmesi" çağrısında bulundu.