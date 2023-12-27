Navalni’den günler sonra ilk mesaj

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Rus muhalif Alexei Navalni, 6 Aralık’tan bu yana ilk kez açıklama yaptı. Navalni sosyal medya hesabından günler sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kutbu’na yakın Yamal Yarımadası’ndaki bir hapishanede olduğunu doğruladı.

Navalni, “Artık Kuzey Kutup Dairesi’nde yaşıyorum. Yamal’daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi” dedi. İyi olduğunu sözlerine ekleyen Navalni, “Cumartesi gecesi buraya getirildim. Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Bu yüzden, ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum” ifadelerini kullandı.