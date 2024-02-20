Navalni’nin eşi Navalnaya'nın X hesabı askıya alındı

Cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya'nın sosyal medya platformu X hesabı "kural ihlali" gerekçesiyle askıya alındı.

Rusya’da 16 Şubat'ta hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia’ya ait olan X hesabı, platformun kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı.

Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, resmi sosyal medya hesabından video yayınladı.

Yulia, eşini Rusya Devlet Başkanı Putin’in öldürdüğünü savunarak, “Benim yerimde burada başka biri olmalıydı. Ancak bu kişi Vladimir Putin tarafından öldürüldü. Üç gün önce Vladimir Putin, eşim Aleksey Navalni'yi öldürdü" dedi.

KKremlin Sözücü Dmitriy Peskov, Navalni’nin eşi Navalnaya'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik suçlamaların "asılsız" ve "kaba" olduğunu belirtti.

DHA'nın aktardığına göre, sosyal medya platformu X ise Peskov'un açıklamasının ardından Navalnaya'nın hesabını "platformun kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldı.

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Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalni’nin cezaevinde hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni’nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" demişti.

Yulia Navalnaya’ya ait X hesabından eşinin ölümü üzerine çeşitli paylaşımlar yapılmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Navalni’nin ölümü konusunda suçlanmıştı.

Navalnaya bugünkü bir paylaşımında “Aleksey'in naaşını geri verin ve onurlu bir şekilde gömülmesine izin verin” ifadelerini kullanmıştı.