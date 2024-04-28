NBA play-off'larında Nuggets'ı yenen Lakers, seriyi 3-1'e getirdi
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets'ı 119-108 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 3-1'e getirdi.
NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Play-in oynayarak 7. sırayı alan Lakers, Batı Konferansı'nı ikinci basamakta tamamlayan Nuggets'a karşı ilk galibiyetini alarak seriye tutundu.
Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Anthony Davis 25 sayı, 23 ribaunt, 6 asist, D'Angelo Russell ve Austin Reaves 21'er sayıyla oynadı.
Nikola Jokic'in 33 sayı, 14 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaptığı Nuggets'ta, Michael Porter Jr. 27 sayı, 11 ribaunt, Jamal Murray 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.